Animal Crossing: New Horizons, Black Lives Matter: proteste per l'assassinio di George Floyd anche su Nintendo Switch

Lo scorso 25 maggio 2020 George Floyd, afroamericano, è stato fermato dagli agenti di polizia di Mineapolis, in Minnesota, quindi assassinato da uno di loro tramite soffocamento. Il video ha fatto il giro del mondo, nonché scatenato proteste in numero città americane, tra le quali New York e Denver. Anche la community di Animal Crossing: New Horizons ha deciso di agire, in forma di protesta non violenta.

Non tutti, infatti, possono raggiungere quei luoghi per gridare "Black Lives Matter", ovvero "anche le vite delle persone di colore contano / hanno valore". La protesta non violenta è pur sempre una forma di protesta: ecco allora comparire pattern e modelli su Animal Crossing: New Horizons, per ricordare l'assassinio di Floyd anche su Nintendo Switch. Sono tantissime le creazioni dei fan negli ultimi giorni. Qui di seguito trovate un primo modello basilare ma funzionale: