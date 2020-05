PS5 e Xbox Series X, Take-Two lavora a nuove tecnologie per sfruttarne la potenza

PS5 e Xbox Series X sono due ottime console, secondo il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, che durante un incontro con gli investitori ha parlato delle nuove tecnologie a cui la sua azienda lavora per sfruttarne al meglio la potenza.

"Siamo davvero felici per ciò che le prossime console consentiranno al nostro team creativo di fare. È ormai da un po' di tempo che lavoriamo allo sviluppo di nuove tecnologie, dunque sappiamo dove ci possono portare", ha detto Zelnick, riferendosi anche agli straordinari risultati tecnici raggiunti con Red Dead Redemption 2.

"In linea di massima, la nuova tecnologia di Take-Two ci consente di migliorare i giochi per quanto concerne l'uso della memoria e la grafica, aggiungendo bellezza e fedeltà visiva, dettagli, velocità, ricchezza e profondità. E un maggior numero di personaggi."

"Nel corso del tempo, i nostri sistemi diventeranno così sofisticati che non sarete in grado di distinguere fra un contenuto interattivo creato su di un computer e uno dal vivo filmato con una videocamera. Verrà il momento in cui il fotorealismo sarà davvero possibile.

Naturalmente il CEO di Take-Two non ha dimenticato il fattore stilistico e la direzione artistica, il che significa che giochi come Borderlands continueranno a distinguersi, mentre altri punteranno sul massimo realismo possibile.