The Last of Us 2: falso che alcuni negozi avrebbero rotto il lancio e lo starebbero già vendendo

Un rumor girato per qualche ora voleva The Last of Us 2 già in vendita in alcuni negozi polacchi, ma era solo il più classico scherzo di internet. Il polacco Dawid Adamczyk ha pubblicato su Twitter una foto del packshot di The Last of Us 2 affermando che fosse già in vendita in Polonia.

Adamczyk: "Già disponibile nei negozi polacchi. Altro giorno, altro disastro? Oppure la data di lancio è stato spostata a ieri?"

Naturalmente il suo post ha scatenato la rete, tra quelli che hanno iniziato a temere per le anticipazioni, e altri che si sono lamentati del fatto che i loro negozi non avessero fatto lo stesso. Alla fine si è però scoperto che si trattava solo di un falso. Più precisamente di uno scherzo. A svelarlo è stato Adamczyk stesso, che con una seconda foto ha mostrato il retro della confezione, svelando che si trattava solo di una scatola segnaposto per negozi e che, quindi, dentro non c'era il disco di gioco.

Tutto è bene quel che finisce bene, quindi, soprattutto per The Last of Us 2 che non dovrà subire l'ennesimo affronto pre-lancio. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Last of Us 2 è un titolo esclusivo per PS4. Sarà disponibile a partire dal 19 giugno 2020. Giusto recentemente, in occasione di uno State of Play Naughty Dog ha pubblicato un lungo video di gameplay del gioco.