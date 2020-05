Hellblade: Senua's Sacrifice, in queste foto Senua gioca con se stessa

Circa tre anni fa il team di Ninja Theory ci regalò un'avventura davvero memorabile su console e PC: parliamo naturalmente del noto Hellblade: Senua's Sacrifice . Oggi vogliamo mostrarvi una pubblicità tutta particolare, in cui la protagonista (Senua) gioca con se stessa al PC. In pratica Senua gioca ad Hellblade: Senua's Sacrifice. No, non siamo impazziti: non del tutto, almeno. Si tratta di alcune foto pubblicitarie, postate dalla redazione di GOG.com su Facebook e sui propri principali canali social. Nelle stesse è possibile ammirare una cosplayer di Senua che sembra davvero la protagonista in carne ed ossa di Hellblade: Senua's Sacrifice. A parole è più difficoltoso rendere l'idea di quanto sia fedele il costume: guardate questa immagine :

Sono i particolari a impreziosire la trovata pubblicitaria di GOG.com a tema Hellblade: Senua's Sacrifice. Per esempio: lo notate, sulla scrivania, quel piccolo fagotto? Se avete giocato alla produzione in questione su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, saprete allora che si tratta del cranio dell'amato Dillion. Ed è solo uno dei tanti particolari degni nota.

Nel prossimo futuro Hellblade: Senua's Sacrifice riceverà anche un sequel, attualmente noto genericamente come Hellblade 2: torneremo a parlarvene non appena in possesso di ulteriori dettagli. Per ora, se credete, commentate con noi queste foto nella sezione dedicata ai commenti di questo articolo.