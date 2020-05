Cyberpunk 2077 fa troppa paura: Factorio esce con un mese d'anticipo

Il lancio di Cyberpunk 2077 ha spaventato parecchio Wube Software, che ha deciso di lanciare la versione 1.0 del suo Factorio con poco più di un mese di anticipo per evitare di sovrapporta all'uscita del gioco di CD Projekt Red, che minaccia di catalizzare l'attenzione di tutti.

Più precisamente uscirà cinque settimane prima rispetto al preventivato, quindi il 14 agosto 2020 invece del 25 settembre. A dire di voler evitare lo scontro con Cyberpunk 2077, che uscirà il 17 settembre, è stata una nota di Wube Software stessa: "Riteniamo che qualsiasi lancio fatto vicino a un gioco così monumentale possa subire degli effetti negativi."

Ma com'è stato possibile anticipare così tanto il lancio? Semplicemente Wube ritiene che il gioco sia pronto, anche perché sono state tagliate alcune aggiunte, inizialmente pianificate, che hanno fatto risparmiare un bel po' di tempo allo studio. Da precisare che i tagli sono stati indipendenti dal lancio di Cyberpunk 2077.

Nelle prossime settimane Factorio sarà semplicemente finalizzato, per la gioia di chi lo segue da anni. Considerate che stiamo parlando di un titolo in sviluppo dal 2012, che ha quindi passato un lunghissimo periodo in una forma incompleta. Il suo concept è semplicissimo: il giocatore è bloccato su di un pianeta alieno e deve costruire delle fabbriche per lavorare le risorse trovate in giro, così da avere materie prime migliori per espandersi.

Per il resto vi ricordiamo che presto Cyberpunk 2077 sarà mostrato in forma giocabile, svelando così la sua versione definitiva. Nel mentre CD Projekt è diventata la più grande azienda videoludica europea superando Ubisoft.