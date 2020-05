Cyberpunk 2077: presto presentato in forma giocabile

Presto Cyberpunk 2077 sarà presentato in forma giocabile, almeno stando a un'immagine mostrata durante la presentazione del Q1 2020 di CD Projekt. Più precisamente, la versione giocabile del gioco dovrebbe essere svelata durante l'evento dell'11 giugno, già da tempo pianificato, mentre gli addetti ai lavori (stampa, influencer e chi per loro) dovrebbero poter provare il gioco l'8 giugno, pubblicando video e articoli per il giorno della presentazione generale.

Quali saranno i contenuti della demo di gioco? Difficile dirlo, ma immaginiamo che consentiranno di sperimentare tutti i sistemi principali. Ad esempio potrebbe esserci l'editor dei personaggi, oppure qualche missione della campagna principale. Comunque sia si tratta di una grande occasione che segnerà inevitabilmente l'approssimarsi del lancio del gioco, pianificato per il 17 settembre 2020.

In sviluppo per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X, Cyberpunk 2077 potrebbe essere l'ultimo grande gioco di questa generazione. Dallo studio di The Witcher 3: Wild Hunt ci si aspettano grandi cose, sia dal punto di vista narrativo, sia da quello del gameplay. Proprio poche ore fa abbiamo pubblicato una notizia secondo cui Cyberpunk 2077 è quasi completo.