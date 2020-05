The Last of Us 2: i giocatori più reazionari come un racket mafioso contro il gioco

Secondo Rob Fahey di Gamesindustry.biz, l'ala più reazionaria dei videogiocatori sa agendo come un racket mafioso contro The Last of Us 2 per i suoi contenuti. Ovviamente il riferimento è alle tematiche LGBTQ+ e al fatto che Naughty Dog si sia permessa di rappresentare la diversità nella sua opera.

L'analisi fatta da Fahey nel suo articolo è davvero interessante e tocca alcuni argomenti importanti per la comprensione di ciò che sta avvenendo e del perché le proteste contro The Last of Us 2 non siano ancora sopite. Secondo lui gli utenti stanno provando a fare a Naughty Dog ciò che hanno fatto con innumerevoli produzioni indipendenti, mettendo però ancora più violenza nella loro protesta.

Sostanzialmente non hanno sopportato che uno studio tripla A abbia deciso di inserire contenuti a loro invisi, nonostante i ripetuti messaggi mafiosi mandati all'industria, tra studi di sviluppo distrutti a colpi di bombardamenti di recensioni negative su Steam o Metacritic, delazioni, boicottaggi e quant'altro. I "paladini della libertà d'espressione" avrebbero in realtà creato una gabbia intorno ai creativi dell'industria, limitandone la libertà creativa e facendo di fatto ciò che accusano gli altri di fare: ossia hanno perseguito una loro precisa agenda politica.

Certi videogiocatori non sarebbero quindi molto differenti da quegli stati del Medio Oriente che hanno censurato The Last of Us 2 per i suoi contenuti. La mentalità è sempre quella, è solo la religione che cambia.