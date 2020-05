PS5 sempre più vicina: aperta una sezione per la console next-gen sul PlayStation Blog

Il PlayStation Blog ha finalmente aperto una sezione dedicata a PS5, che va ad affiancarsi a quelle di PS4, PSVR e PS Vita, PS Store e PS Plus. Anche se non siamo di fronte a un annuncio vero e proprio, è sicuramente un fatto indicativo dell'approssimarsi della presentazione ufficiale, che secondo voci ben accreditate dovrebbe svolgersi il 3 giugno a orario ancora non definito.

Per adesso i contenuti presenti nella sezione PS5 del PlayStation Blog sono pochi. Al momento di scrivere questa notizia la versione italiana è completamente vuota, mentre quella USA riporta gli articoli ufficiali pubblicati finora.

Comunque sia immaginiamo che nei prossimi giorni sarà riempita di aggiornamenti. Il primo potrebbe essere proprio l'annuncio dell'evento di presentazione che, se confermato per la data indicata, non dovrebbe farci aspettare moltissimo. Chissà se già oggi non arrivi qualche notizia in più, così da farci venire l'acquolina in bocca. La giornata è ancora lunga e vi sapremo sicuramente ridire.