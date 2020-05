BioShock: The Collection disponibile su Nintendo Switch, ecco trailer e dettagli

BioShock: The Collection è disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch, come testimoniano il trailer e il comunicato ufficiale con tutti i dettagli sulla raccolta.

La nota di 2K Games conferma il download extra da 30 GB per BioShock: The Collection, presentando i tanti contenuti inclusi nel pacchetto: non solo i tre episodi della serie, ma anche tutte le espansioni e i DLC.

Scoprite i mondi indimenticabili e le storie monumentali della premiata serie BioShock con BioShock: The Collection. Viaggia nelle bellissime e minacciose città di Rapture e Columbia attraverso BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite, inclusi tutti i DLC.

BioShock: la collezione su Nintendo Switch contiene:

BioShock Remastered

Vincitore del BAFTA Gaming Awards' Best Game nel 2007, i giocatori possono ora provare l'acclamata e rimasterizzata esperienza BioShock su Nintendo Switch. Esplorate la città sottomarina di Rapture, un paradiso per le più grandi menti della società che si è trasformata in un incubo distopico causato dall'arroganza di un uomo.

Sono inclusi anche contenuti aggiuntivi di BioShock Remastered, con il "Museo dei concetti orfani", una galleria guidata di concetti di sviluppo scartati o rielaborati dalla realizzazione di BioShock; "Stanze delle sfide", una serie di aree che mettono alla prova le capacità di risoluzione dei puzzle e di combattimento del giocatore; il commento del regista legato a oggetti da collezione che sbloccano 10 episodi di "Imagining BioShock" con i creatori della serie originale Ken Levine e Shawn Robertson.

BioShock 2 Remastered

Sono passati otto anni dagli eventi del primo BioShock, e gli abitanti di Rapture si sono radunati in un culto collettivista. Guardate la città sottomarina di Rapture attraverso gli occhi di un temibile guardiano conosciuto come Big Daddy, che corre contro il tempo per trovare una ragazza scomparsa nascosta da qualche parte tra le insidiose rovine.

Sono inclusi i contenuti aggiuntivi di BioShock 2 Remastered, con la campagna aggiuntiva "Minerva's Den" e i guanti da combattimento di "The Protector Trials".

BioShock Infinite: The Complete Edition

Nella terza puntata della serie BioShock, i giocatori si recheranno nella città volante di Columbia per salvare Elizabeth, una misteriosa ragazza con il potere di strappare il tessuto della realtà - un potere che il suo rapitore pensa possa realizzare la sua visione distorta del sogno americano.

Sono inclusi contenuti aggiuntivi di BioShock Infinite, con la campagna in due parti "BioShock Infinite: Burial at Sea", con Rapture appena prima della sua disastrosa caduta, le sfide di combattimento "Clash in the Clouds", e il "Columbia's Finest Pack" e il "Early Bird Special Pack" che ti danno un vantaggio in termini di equipaggiamento e armamento.

Il gioco fisico contiene una cartuccia da 16 GB che include gli atti di apertura di BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite: L'edizione completa. Per i contenuti del gioco successivi è richiesto un download di 30GB.