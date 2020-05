Death Stranding è stato un successo dal punto di vista finanziario, secondo Hideo Kojima

Death Stranding è stato un successo dal punto di vista finanziario. A dirlo è stato Hideo Kojima in un'intervista rilasciata al sito giapponese Livedoor News, con cui ha parlato del suo ultimo gioco e dei progetti futuri di Kojima Productions.

Kojima non solo ha smentito le voci che vorrebbero Death Stranding come un progetto fallimentare, ma ha anche specificato che le vendite hanno raggiunto il punto di pareggio e hanno iniziato a produrre profitti.

Il buon Hideo ha anche parlato dei progetti futuri di Kojima Productions. Intanto ha specificato che un grande gioco in sviluppo è stato cancellato, chiosando che purtroppo avviene spesso nell'industria dei videogiochi. Quindi ha parlato di un nuovo titolo, di cui però non ha fornito informazioni.

Infine il nostro ha voluto smentire anche le voci su Sony che avrebbe comprato Metal Gear Solid e P.T. da Konami. In realtà ha detto di non saperne nulla, che è leggermente diverso, ma ha comunque tolto le speranze per un suo coinvolgimento. Ora non resta che attendere l'arrivo di Death Stranding su PC, che come saprete è stato rinviato di qualche settimana.