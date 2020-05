L'attacco dei giganti: il trailer dell'ultima stagione anticipa dei combattimenti apocalittici

MAPPA ha finalmente rilasciato il trailer della quarta e ultima stagione di L'attacco dei giganti, che sembra essere davvero clamorosa e offrire delle battaglie apocalittiche, nonché delle rivelazioni definitive sul retroterra dell'universo narrativo dell'anime.

Il nostro consiglio è di guardare il filmato solo se non temete anticipazioni, perché i giapponesi, come spesso accade, non si sono dimostrati molto attenti alle idiosincrasie occidentali e hanno infarcito il trailer di dettagli su cosa ci attende.

L'attacco dei giganti è probabilmente la serie anime di maggior successo degli ultimi anni, nonché una delle più interessanti tra quelle più popolari. La quarta stagione concluderà le vicende di Eren e dei suoi compagni, che già alla fine della terza hanno dovuto affrontare degli eventi tragici che gli hanno però permesso di scoprire la natura dei giganti. Naturalmente non entriamo troppo nello specifico per evitare spoiler.

Comunque sia il trailer della quarta stagione mostra chiaramente cosa accadrà dopo la scoperta e quella che possibilmente sarà la battaglia finale della serie, in cui tutti i nodi verranno al pettine. Non c'è da attendere altro che esca, a questo punto, ricordandovi che volendo ci sono anche due videogiochi ufficiali da provare per entrare un po' nel mood della serie.