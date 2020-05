Animal Crossing: New Horizons e principesse Disney, tutti i modelli creati dai fan

Chi, almeno una volta nella vita, non ha visto un film Disney con un'indimenticabile principessa al centro della storia? Quale giocatrice non ha mai sognato di indossare - da bambina e poi da adulta - i vestiti delle principesse in questione? Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che molti videogiocatori e videogiocatrici di Animal Crossing: New Horizons hanno in casa una bambina, capirete bene l'esistenza di questa pratica guida.

Vogliamo fornire ai nostri lettori, infatti, tutti i modelli di Animal Crossing: New Horizons dedicati alle principesse Disney. Magari ai maschietti non serviranno mai, se non a carnevale e per motivi scherzosi: ma perché privare le lettrici oppure le bambine di vestirsi come le loro beniamine? Che siate alla ricerca del vestito di Ariel sulla terraferma, o di quello di Aurora nella Bella Addormentata, siete giunti nel posto giusto. Perché ve li mostreremo tutti quanti.

Prima però dobbiamo spiegarvi come riscattarli su Animal Crossing: New Horizons, per poi creare dei vestiti indossabili. Come prima cosa dovrete aver sbloccato la bottega di Ago e Filo: recatevi dunque al suo interno, quindi alla parete in fondo al locale con il terminale rosa, e qui interagite con lo stesso. Avrete bisogno di una connessione ad internet (e di un abbonamento a Nintendo Switch Online attivo), infine di digitare manualmente i codici qui di seguito riportati per ogni singolo abito. Una volta riscattati, applicateli come modelli per trasformarli in abiti o manichini da esposizione.