Multiplayer Risponde torna oggi su Twitch alle 16: fate le vostre domande!

Come ogni lunedì, torna Multiplayer Risponde, la nostra rubrica di approfondimento che sarà in diretta oggi a partire dalle ore 16:00 con un nuovo appuntamento, rigorosamente in live. Vincenzo Lettera risponderà a tutte le vostre domande e, come sempre, darà la precedenza a quelle scritte nei commenti di questa news.

Approfittatene!

Gli argomenti di cui parlare sono molti, anche in questo caso: si prospetta una settimana veramente campale sul fronte videoludico, soprattutto grazie alla presentazione di PS5 che ha finalmente una data ufficiale da parte di Sony, fissata per il 3 giugno 2020. Per quanto riguarda questo evento, possiamo domandarci ovviamente quali possano essere i contenuti dell'evento, considerando anche che secondo alcune fonti nel corso della presentazione potrebbe non esserci spazio né per il prezzo né per la data di uscita, bensì si assisterà a una bella carrellata di giochi. Quali titoli potrebbero essere presenti?

Nel corso della stessa giornata, o poco dopo, dovrebbe anche arrivare un annuncio di grosso calibro da parte di Sega, con qualcuno che pensa addirittura che possa trattarsi di una nuova console da parte della compagnia giapponese, in occasione del suo sessantesimo anniversario. A questo si aggiunge anche la voce di corridoio su Star Wars Maverick che potrebbe essere presentato domani, 2 giugno.

Insomma, c'è veramente un bel po' da discutere, dunque non dovete fare altro che iniziare a scrivere le domande nei commenti qui sotto per avere una risposta da parte di Vincenzo Lettera oggi pomeriggio. Ribadiamo inoltre che l'appuntamento di oggi è alle ore 16:00, dunque leggermente anticipato rispetto al solito.

Potete seguire la live all'interno di questa notizia o direttamente sul nostro canale Twitch, anche da mobile utilizzando l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi al canale per ricevere le notifiche relative a nuove dirette!