Avatar 2, un miliardo di dollari di budget per i sequel del film di James Cameron

Avatar 2 e gli altri tre sequel previsti per il film di James Cameron vanteranno un budget pari a un miliardo di dollari, ovverosia 250 milioni per singola pellicola.

La notizia arriva da un report di Deadline in cui si parla di una ripresa dei lavori nel giro di qualche mese, in concomitanza con l'inizio della produzione della serie de Il Signore degli Anelli, anch'essa sospesa causa Coronavirus.

I due progetti hanno in comune la location designata per le riprese, che verranno effettuate in Nuova Zelanda. Grazie alle misure di sicurezza volute dal governo, i tempi di lavorazione non risulteranno eccessivamente dilatati.

Avatar 2, mostratosi con alcuni artwork che rivelano la bellezza della nuova Pandora, sarà ambientato dodici anni dopo gli eventi del primo film e vedrà Jake Sully e i suoi compagni ancora una volta impegnati nella difesa del pianeta e delle sue risorse, minacciate dalla RDA.

Nel nuovo episodio Sam Worthington tornerà a vestire i panni di Jake, così come Zoe Saldana riprenderà il ruolo di Neytiri. Il cast vedrà inoltre l'ingresso di Kate Winslet, impegnata per la prima volta con il motion capture.