iPhone 12 Pro: 120 Hz, Face ID e fotocamera migliorati, nuovi dettagli da un leak

iPhone 12 Pro includerà un refresh rate da 120 Hz e diverse feature migliorate, come Face ID, le funzionalità della fotocamera e altro ancora, stando a quanto riportato da un leak.

Secondo queste fonti, la più importante novità di iPhone 12 Pro, il cui lancio non dovrebbe arrivare in ritardo nonostante tutto, sarà il ProMotion Display a 120 Hz, in grado di raggiungere tale frequenza senza sacrificare la risoluzione.

La tecnologia ProMotion implica che lo schermo si adatterà dinamicamente al contenuto passando da 60 a 120 Hz e finanche a 24 Hz laddove necessario, ad esempio durante la visualizzazione di un film. Nella lettura di un libro o nella navigazione web tali valori potrebbero calare ulteriormente per aumentare l'autonomia.

Il display ProMotion da 120 Hz sarà naturalmente un'esclusiva di iPhone 12 Pro, laddove invece i modelli standard dello smartphone Apple continueranno a utilizzare un refresh rate a 60 Hz.

Il notch verrà ridotto, ma al contempo la funzionalità Face ID subirà dei miglioramenti, riconoscendo il volto degli utenti anche da angolazioni ristrette e utilizzando un nuovo algoritmo dinamico a zona per individuare più efficacemente singoli dettagli facciali.

Per quanto riguarda invece la fotocamera, secondo il leak Apple avrebbe provato a includerne una da 64 megapixel, scartando però l'idea per via di un autofocus poco prestante. Verrà dunque utilizzato un sensore da 12 megapixel con autofocus migliorato di due o tre volte rispetto all'attuale generazione.

Ciò sarà in parte merito del scanner LiDAR, che andrà a migliorare gli scatti con poca luce e finanche la modalità ritratto. La fotocamera telefoto supporterà uno zoom ottico 3X, mentre quello digitale sarà pari a 30X.