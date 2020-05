Dragon Ball: sexy Bulma nel cosplay di reagankathryn

Nuovo giorno, nuovo cosplay a tema Dragon Ball, celebre manga e anime che reca la firma di Akira Toriyama. In particolare, cominciamo la settimana dell'11 maggio 2020 proponendovi un lavoro dedicato a Bulma, la protagonista femminile dell'opera che dubitiamo abbia ancora bisogno di qualche presentazione.

La cosplayer da tenere presente oggi è reagankathryn, che si è occupata anche di altri manga e anime al di fuori di Dragon Ball; ma comunque il suo lavoro dedicato a sexy Bulma ci sembra degno di considerazione. E dunque ammiratelo pure, dato che è gratis: e ammirate anche la qualità degli accessori utilizzati, la simpatia della realizzazione in sé, e (perché no?) anche gli aspetti che magari trovate fuori posto o che avrebbero potuto essere realizzati in modo migliore.

Eccovi infine l'immagine di sexy Bulma, nel cosplay di reagankathryn. Vi piace? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento in calce a questo articolo. E chiaramente date un'occhiata anche agli altri cosplay degli scorsi giorni, come Radish in versione femminile, oppure il sexy Vegeta reinterpretato da Jessica Nigri, e via dicendo fino alla Ciri di The Witcher 3, che ci riporta anche in ambito videogiochi.