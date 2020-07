PS5 VS Xbox Series X, lo show Sony giudicato migliore in un sondaggio su Twitter

PS5 o Xbox Series X, qual è stato lo show migliore? Stando a un sondaggio pubblicato su Twitter dal giornalista Geoff Keighley al termine delle rispettive presentazioni, quella organizzata da Sony ha raccolto maggiori consensi.

Uno degli eventi videoludici più visti di sempre, la presentazione di PS5 è stata giudicata con un A dal 56,3% degli utenti e con un B dal 30,5% degli utenti, per un totale di circa 37.000 partecipanti al sondaggio.

Per quanto riguarda invece l'Xbox Game Showcase, la presentazione è stata giudicata con un B dal 30,3% dei partecipanti al sondaggio, con un C dal 27,4% e addirittura con un D dal 23,4% degli utenti, per un totale di circa 66.000 partecipanti.

Fra le possibili ragioni dietro la valutazione generalmente inferiore potrebbe esserci una comunicazione inefficace delle capacità tecniche della console, pubblicizzata come la più potente in assoluto, e la mancanza di gameplay oltre a quello di Halo Infinite.

Inoltre uno dei titoli più attesi dell'evento, Senua's Saga: Hellblade 2, non è stato minimamente mostrato durante lo show, neppure con un semplice trailer, e sono mancate le nuove proprietà intellettuali che ci si aspettava dai Microsoft Game Studios.

How would you grade the #playstation5 Future of Gaming stream today? #SummerGameFest — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 12, 2020