Legend of Mana: data di uscita per Nintendo Switch

Durante il Nintendo Direct Square Enix ha annunciato la data di uscita di Legend of Mana per Nintendo Switch. Il rifacimento del classico del 1999 arriverà sulla console ibrida di Nintendo a partire dal 24 giugno 2021.

Legend of Mana è un gioco di ruolo action sviluppato da Square per la prima PlayStation. Si tratta del quarto capitolo della serie Mana ed è il seguito di Trials of Mana. La storia parla di un eroe senza nome che proverà a far rinascere la terra di Fa'Diel restaurando l'Albero del Mana.

Si tratta di un classico gioco di ruolo vecchia scuola, che sarà bello riscoprire su Nintendo Switch.