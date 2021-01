Dragon Ball Xenoverse 2: c'è anche Toppo, Signore della Distruzione, nel Legendary Pack 1

Dragon Ball Xenoverse 2 espanderà ancora il proprio roster di personaggi con l'arrivo di Toppo, Signore della Distruzione, all'interno del Legendary Pack 1, nuovo pacchetto aggiuntivo di nuovi combattenti per l'action game di Bandai Namco previsto arrivare in primavera.

Dopo aver annunciato Pikkon, il secondo personaggio ad approdare in Dragon Ball Xenoverse 2 è dunque Toppo, aspirante Signore della Distruzione. Come candidato al ruolo che lo contraddistingue, Toppo è in chiaramente uno dei combattenti più potenti dell'universo, come ha dimostrato anche nella serie animata.

Toppo è uno dei guerrieri più forti dell'undicesimo universo in Dragon Ball, scelto per combattere all'interno del Torneo del Potere. Si tratta di un personaggio particolare: difensore della pace con i Pride Troopers, è caratterizzato da un forte senso della giustizia e odia Son Goku perché rappresenta una minaccia per l'equilibrio degli universi, avendo peraltro causato la cancellazione di alcuni di questi nel corso del torneo.

In aggiunta al Legendary Pack 1, sarà disponibile un aggiornamento gratuito che aggiungerà Janemba CC Mascot e cinque nuove figurine per Hero Colosseum: