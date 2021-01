Distant Worlds 2: un teaser trailer annuncia il gioco e il primo gameplay

Slitherine Games ha pubblicato un teaser trailer per annunciare l'arrivo di Distant Worlds 2, strategico 4X seguito di Distant Worlds: Universe, nonché la data in cui sarà presentato il primo gameplay: 26 gennaio 2021. Per vederlo bisognerà collegarsi al canale Twitch del publisher.

Il teaser di suo non svela moltissimo sul gioco. Anzi, praticamente niente. Considerando il primo capitolo, dovrebbe essere un complesso gioco di strategia, si spera della stessa qualità (molti lo considerano uno dei migliori esponenti del genere). Difficile fare previsioni, anche perché l'originale uscì nel 2014 e da allora è passata un'intera generazione.

Di Distant Worlds 2 riparleremo sicuramente quando sarà presentato il gameplay, quindi rimanete sintonizzati su queste pagine.