EA Play su Steam scontato dell'80% per i nuovi abbonati

EA Play è in fortissimo sconto su Steam. I nuovi abbonati possono riscattare il primo mese per soli 0,80€, che corrisponde a un -80% sul prezzo base di 3,99€. Insomma, per meno di 1€ è possibile provare il servizio completo, scaricando e lanciando tutti i giochi contenuti nell'offerta.

La promozione di EA Play su Steam terminerà il 9 marzo 2021, quindi dovete sbrigarvi a decidere se volete abbonarvi o no. Se vi interessa, questa è la pagina del prodotto.

Attualmente EA Play dà accesso a una buona quantità di titoli su Steam, tra i quali Star Wars Jedi Fallen Order, Command & Conquer Remastered Collection, Titanfall 2, Need for Speed Heat, The Sims 4 e Dragon Age: Inquisition, tanto per citarne alcuni.

L'abbonamento consente anche di giocare per 10 ore i titoli più recenti di Electronic Arts, quali FIFA 21 e Star Wars: Squadrons. Naturalmente stiamo parlando della versione Basic dell'abbonamento, quella da 24,99€ l'anno, e non di quella Pro, disponibile solo sul sito di Electronic Arts, che dà invece accesso completo anche ai giochi più recenti per 99,99€ l'anno (o 14,99€ al mese).