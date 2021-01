Destruction AllStars per PS5: il nuovo trailer ci presenta i personaggi

Sony ha pubblicato un nuovo trailer di Destruction AllStars per PS5, per mostrare quali sono i personaggi che faranno parte del roster del gioco. Il video contiene anche diverse sequenze di gameplay, con in azione i diversi veicoli che potremo guidare.

Qualcuno ha definito Destruction AllStars come un nuovo Destruction Derby, ma ovviamente aggiornato ai tempi che corrono e con grafica cartoon. Inizialmente il gioco doveva far parte della line up di lancio di PS5 a novembre, ma Sony ha deciso di spostarlo di qualche mese, regalandolo a febbraio agli abbonati PlayStation Plus.

Leggiamo la descrizione ufficiale del video:

Eroi ... icone: sedici AllStars coraggiosi e carismatici compongono il roster dei concorrenti internazionali in lizza per il Campionato della Federazione Globale della Distruzione.