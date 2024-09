Il producer di Lollipop Chainsaw RePop svela le novità della “Original Mode” e precisa che non ci sono censure

Al contrario, le modifiche apportate sono state per aggiungere ulteriori effettivi visivi, come i segni della motosega di Juliet su pavimento e pareti, o per migliorare l'esperienza di gioco a tutto tondo , senza intaccare di una virgola lo stile violento e sopra le righe del gioco originale del 2010.

Come forse già saprete, Lollipop Chainsaw RePop avrà due modalità, la "Original Mode" del tutto simile all'originale del 2010 e la "RePop Mode" che presenta meno violenza a schermo e sostituisce sangue e smembramenti con effetti in stile pop-art. Il producer Yoshimi Yasuda in precedenza aveva accennato al fatto che anche la modalità Original avrà una serie di differenze rispetto all'originale e ora ne ha parlato nel dettaglio, tranquillizzando i fan del fatto che non ci sarà alcuna censura .

Le parole del producer di Lollipop Chainsaw RePop

"La Modalità Originale riproduce le stesse espressioni di gore, la direzione delle scene, il design dei personaggi, il movimento, le immagini di introduzione dei personaggi in stile fumetto, i costumi, gli obiettivi, ecc. della versione originale", ha dichiarato Yasuda su X. "Per questa modalità originale, di cui abbiamo chiesto l'approvazione, non ci sono state richieste di revisione da parte di nessuno dei proprietari delle piattaforme (PlayStation, Xbox, Nintendo, Steam)."

Yasuda ha aggiunto che sono state fatte delle modifiche ad alcuni elementi del gameplay per renderlo più simile a un gioco d'azione moderno. "Questo include la potenza d'attacco, la velocità di movimento, il raggio d'azione della telecamera, il tempo di accettazione dell'input della combo e le abilità iniziali della combo", ha scritto.

"Altre modifiche includono il numero di colpi rimanenti nel blaster, modifiche al comportamento delle mosse speciali di Nick, l'aggiunta di un'opzione per automatizzare i QTE, l'aggiunta di una classifica online, modifiche agli oggetti nel negozio, aggiustamenti dei prezzi, l'aggiunta di un sistema di attacco a catena, la qualità dell'immagine, la risoluzione, gli FPS e l'aggiunta della voce di Yukari Tamura".

Curioso notare che queste precisazioni sono arrivate poco dopo la notizia che Shadows of the Damned: Hella Remastered avrà delle censure per le versioni console in Giappone a causa delle imposizioni del CERO. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Lollipop Chainsaw RePop sarà disponibile dal 12 settembre per PS5, Xbox Series X|S, PS5 e Nintendo Switch, con a seguire le versioni PS4 e Xbox One a novembre.