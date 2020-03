Netflix, aprile 2020: nuovi film e serie tv in arrivo

Netflix ha diramato l'elenco dei contenuti che saranno disponibili ad aprile 2020 per tutti gli abbonati, tra i quali la quarta stagione di La Casa di Carta. Arriverà anche il terzo gruppo di film di animazione dello Studio Ghibli. Tra i film originali spicca "Sergio", mentre tra quelli di terzi il capolavoro Manchester by the Sea, l'intera saga de Lo Squalo e Febbre da Cavallo.

Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco completo delle uscite di aprile 2020 su Netflix (qui quelle di marzo 2020):

Film Originali