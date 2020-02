Twitch, Pokimane diventa Ariana Grande versione gamer girl in un cosplay che fa impazzire la rete

La celebre streamer Twitch Imane 'Pokimane' Anys ha fatto impazzire i suoi fan pubblicando sui suoi canali social delle foto di lei vestita da Ariana Grande in versione gamer girl. Il cosplay è venuto così bene che si è meritato un soprannome: Pokiana Grande. Brrr.



Pokimane è la streamer più amata su Twitch, nonché una influencer conclamata su Twitter e Instagram, con rispettivamente due milioni e cinque milioni di seguaci. La sua corte ha deciso a unanimità che il suo cosplay di Ariana Grande è il migliore che sia mai stato fatto e le sta tributando grandi onore un po' ovunque.



In effetti con la coda di cavallo, il trucco e i vestiti giusti, la somiglianza tra Pokimane e Ariana Grande è notevole. Su Instagram la foto ha ricevuto più di 750.000 like in poco più di cinque ore, mentre su Twitter è a più di 135.000 like. Praticamente il sogno di ogni adolescente dell'era social.



Ovviamente questa notizia non ha molto senso, se la prendiamo come tale. Ma considerando che ormai è chiaro che il coronavirus non sterminerà l'intera umanità bisognerà pur fare qualcosa per stimolare l'arrivo del famoso asteroide, nevvero? I cani che annusano le parti intime e le streamer scambiate per prostitute pare che non bastino. Si scherza, ovviamente.

ariana grande but gamer girl pic.twitter.com/fQugLok5uC — pokimane (@pokimanelol) February 26, 2020