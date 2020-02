Coronavirus: anche Epic Games si ritira dalla GDC 2020

Epic Games ha annunciato che non parteciperà più alla GDC 2020 a causa dell'allarme sanitario creato dalla diffusione del coronavirus. Si tratta di una defezione importante, considerando che Epic Games sviluppa l'Unreal Engine 4, il motore grafico più utilizzato al mondo da studi di tutte le dimensioni.



Di solito Epic Games fa annunci riguardo all'Unreal Engine proprio in occasione della GDC, ma quest'anno è stata costretta ad abbandonare la manifestazione. "Noi di Epic non vedevamo l'ora di partecipare alla GDC 2020. Purtroppo non è più sicuro inviare i nostri dipendenti, a causa dell'incertezza dovuta ai problemi sanitari. Così abbiamo deciso di ritirare la nostra presenza. Rimanete in contatto con noi e con i nostri canali per avere altre notizie riguardanti Epic." Il messaggio di Epic Games pubblicato su Twitter non lascia adito a dubbio alcuno.



Epic Games si aggiunge all'ormai lunghissima schiera di compagnie di primo piano che hanno deciso di non partecipare alla GDC 2020, tra le quali Sony, Facebook, Kojima Productions, Electronic Arta e PUBG Corporation. Proprio questa sera anche Microsoft ha annunciato la sua defezione. Stando ad alcune voci, l'intera manifestazione potrebbe essere cancellata a causa dell'allarme sanitario che riguarda la città di San Francisco, dove si svolge la GDC.





Here at Epic we were excited about participating in GDC 2020. Regrettably, uncertainty around health concerns has made it unviable to send our employees, and so we have made the difficult decision to withdraw attendance.



Stay tuned for Epic news and more through other channels.