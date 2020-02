Samsung Galaxy S20, aspre critiche alla fotocamera nelle prime recensioni

Le prime recensioni del Samsung Galaxy S20 non sono state molto generose con il nuovo smartphone della casa coreana. Soprattutto la fotocamera è stata aspramente criticata, mentre alcune caratteristiche dichiarate dal produttore sono state definite delle mere trovate pubblicitarie.



La critica maggiore ricevuta dal Samsung Galaxy S20 riguarda la gestione dei ritratti con la fotocamera principale. Sostanzialmente quello che volgarmente viene chiamato il filtro bellezza sfoca troppo la pelle dei volti, con un effetto decisamente fastidioso. Purtroppo non è possibile disattivarlo, nemmeno selezionando le impostazioni manuali.



Altro grosso problema della fotocamera del Samsung Galaxy S20 è la lentezza dell'autofocus, decisamente penalizzante in determinate situazioni. Infine, alcune delle caratteristiche dichiarate sono più delle trovate pubblicitarie che delle funzioni sensate. In particolare lo zoom 100X, da cui si ottengono delle foto orrende e sgranatissime, e i 108 megapixel, che sono semplicemente ottenuti allargando l'immagine artificiosamente (del resto i sensori dei telefoni sono quelli che sono e pretendere certe risoluzioni o credere che possano riuscire a produrle senza barare è da ingenui), hanno deluso praticamente tutti i recensori.



La sostanza è che secondo le analisi pubblicate online, il Samsung Galaxy S20 è un telefono che costa più di quel che vale, nonostante alcune buone caratteristiche come la qualità della selfie camera, l'ottima durata della batteria, lo schermo a 120Hz e altre ancora.