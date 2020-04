Mario + Rabbids: Kingdom Battle, novità in arrivo? Un sondaggio di Ubisoft fa sperare

Un sondaggio di Ubisoft sulle nostre abitudini come videogiocatori, in realtà si concentra su Mario + Rabbids: Kingdom Battle, il bellissimo cross-over di Ubisoft Milano, facendoci sperare nell'arrivo di qualche novità.

Il sondaggio, in inglese o francese, è disponibile a questo indirizzo e chiede, in maniera del tutto anonima, di condividere con colosso transalpino diverse nostre preferenze come videogiocatori. Si va dalle piattaforme possedute a quello che si cerca in un videogioco.

Nei 15 minuti necessari per completarlo ci sono domande piuttosto standard, ma si nota una certa insistenza intorno a Nintendo Switch e soprattutto a Mario + Rabbids: Kingdom Battle, il bellissimo cross-over tra il Regno dei Funghi e i Rabbids sviluppato da Ubisoft Milano. Un gioco che, nonostante le ottime vendite e l'ottima ricezione, questa è la nostra recensione di Mario Rabbids: Kingdom Battle, è sparito dai nostri radar. Questo ritorno di fiamma, dunque, potrebbe far pensare che qualcosa sia in lavorazione e che presto avremo nuove informazioni su Mario + Rabbids: Kingdom Battle.

Cosa ne pensate? Noi incrociamo le dita.