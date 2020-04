Apex Legends Global Series: le finali 5 e 6 sono state anticipate di un giorno

Le finali 5 e 6 dell'Apex Legends Global Series Tournament, il torneo ufficiale esport del battle royale di Respawn Entertainment, sono state anticipate di un giorno per garantire orari migliori sia ai concorrenti che agli spettatori. Gli eventi si terranno rispettivamente il 2-3 e il 30-31 maggio. L'evento OT #4, invece, si concluderà come previsto lunedì 20 aprile.

Le Apex Legends Global Series ha visto una crescita significativa del numero di spettatori nei tornei, triplicando in soli 14 giorni (da OT #2 a OT #3) il pubblico medio per minuto su Twitch e YouTube. Questo grazie alla capacità di EA e Respawn di ospitare più tornei online remoti e ottimizzare la loro trasmissione per la produzione basata su cloud, collegando giocatori e spettatori attraverso il gioco.

"Cerchiamo sempre di servire meglio i nostri giocatori e fan e oggi lo stiamo facendo come mai prima d'ora", ha dichiarato John Nelson, Competitive Gaming Division Commissioner di Apex Legends. "Volevamo offrire alla nostra community la possibilità di continuare a giocare sempre di più ad Apex Legends e far ripartire le competizioni il più presto possibile garantendo la sicurezza di tutti i giocatori, spettatori e personale. La prima risposta è stata eccezionale e non vediamo l'ora di offrire un grande intrattenimento a un numero ancora maggiore di fan con i nostri prossimi tornei."

Impegnata a continuare la serie Apex Legends Global mentre appassionati e videogiocatori sono al sicuro a casa, EA ha dato vita alla produzione di trasmissione basata su cloud - gestita al 100% da remoto - per offrire esperienze competitive di alta qualità online. EA è stata la prima azienda a utilizzare questa nuova tecnologia basata su cloud per una trasmissione online in occasione delle finali per OT #2 trasmesse il 23 marzo. Questa novità ha contribuito all'aggiunta di altri tre tornei online. OT #3 ha avuto luogo il 4 e 6 aprile e ha offerto Apex Legends Global Series Points a coloro che si sono fatti strada fino ai piani alti della classifica verso il montepremi di 100.000 dollari, una tendenza che continuerà fino alla fine di maggio.

I tornei online hanno una media di oltre 600 squadre. I cinque volte campioni TSM, nonché i principali contendenti Complexity, Team Liquid, Rogue, Luminosity Gaming, Gambit Esports, Natus Vincere, Virtus.pro e North. I tornei online di Apex Legends su larga scala sono solo uno dei molti modi in cui EA sta creando un impatto positivo sulla vita delle persone attraverso il progetto Stay Home. Play Together.

Le finali del prossimo torneo OT #4 in Europa e Nord America verranno trasmesse in diretta streaming sui canali Twitch e YouTube di Apex Legends il prossimo 20 aprile.