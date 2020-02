Baldur's Gate 3 su Steam in accesso anticipato nel 2020

A quanto pare Baldur's Gate 3 uscirà in Accesso Anticipato su Steam nel 2020, come fatto da praticamente tutti gli ultimi titoli di Larian Studios, ossia i due Divinity: Original Sin. A dirlo è stato Swen Vinke, il boss di Larian, durante un evento di presentazione del gioco per la stampa.



In realtà Vinke ha parlato di Accesso Anticipato disponibile tra qualche mese, senza specificare quando, ma dalle sue parole è chiaro che la data d'uscita cadrà entro l'anno corrente. Del resto Steam e il suo Accesso Anticipato hanno portato grande fortuna ai due Original Sin, quindi era abbastanza scontato che Larian replicasse con Baldur's Gate 3, in modo da avere un'uscita pulita e senza intoppi.



In altre notizie su Baldur's Gate 3 vi abbiamo raccontato di come la campagna durerà decine di ore, di come il combattimento sarà a turni e vi abbiamo riportato l'introduzione in computer grafica.



Se volete avere più informazioni sul gioco, origini dei personaggi comprese, leggete la nostra recentissima anteprima di Baldur's Gate 3 in cui Piepaolo Greco ha scritto:

Baldur's Gate 3 sembra unire alla perfezione la competenza tecnica e di design dei ragazzi di Larian Studios maturata con i due Divinity: Original Sin, alla profondità della componente artistica e delle meccaniche di Dungeons & Dragons, il tutto arricchito dall'iconografica ambientazione dei Forgotten Realms. Il risultato è un gioco di ruolo classico profondo e incredibilmente attraente nel suo gameplay e nella possibile evoluzione della storia narrata. Rimaniamo a questo punto in trepidante attesa, speranzosi di poterlo rivedere quanto prima.



Prima di lasciarvi alle vostre meditazioni vi rammentiamo che Baldur's Gate III è in sviluppo per PC e Stadia. Per ora non si sa nulla di altre versioni.