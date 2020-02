Baldur's Gate 3 è un gioco next-gen, PS4 e Xbox One non riuscirebbero a farlo girare

Baldur's Gate 3 non riuscirebbe a girare su Xbox One e PS4, tantomeno su Nintendo Switch. Stando a Larian Studios è un gioco next-gen e quindi potrebbe saltare completamente le console di attuale generazione.



A dirlo in un'intervista rilasciata a Eurogamer.net è stato David Walgrave, l'executive producer di Baldur's Gate 3, che è stato molto chiaro in merito. Rispondendo a una domanda sui piani per il gioco dopo l'uscita su PC, probabilmente in Accesso Anticipato su Steam, Walgrave ha detto: "Non credo che le console di attuale generazione sarebbero in grado di farlo girare. Ci sono moltissimi miglioramenti tecnici che abbiamo apportato al nostro engine e non credo che potrebbe girare sulle console di adesso. Forse sì, ma per farcela dovremmo scalare le texture, tagliare questo e quello, così da fargli perdere il suo aspetto così cool."



Walgrave ha anche confermato che Baldur's Gate 3 uscirà in contemporanea su PC e Stadia. Quindi anche la versione per la piattaforma di Google avrà una sua forma di Accesso Anticipato, anche se ancora non ha un nome vero e proprio. L'unica cosa che sa Walgrave è che dà contratto le due versioni devono uscire insieme.



In altre notizie su Baldur's Gate 3 vi abbiamo raccontato di come la campagna durerà decine di ore, di come il combattimento sarà a turni e vi abbiamo riportato l'introduzione in computer grafica.



Se volete avere più informazioni sul gioco, origini dei personaggi comprese, leggete la nostra recentissima anteprima di Baldur's Gate 3 in cui Piepaolo Greco ha scritto:

Baldur's Gate 3 sembra unire alla perfezione la competenza tecnica e di design dei ragazzi di Larian Studios maturata con i due Divinity: Original Sin, alla profondità della componente artistica e delle meccaniche di Dungeons & Dragons, il tutto arricchito dall'iconografica ambientazione dei Forgotten Realms. Il risultato è un gioco di ruolo classico profondo e incredibilmente attraente nel suo gameplay e nella possibile evoluzione della storia narrata. Rimaniamo a questo punto in trepidante attesa, speranzosi di poterlo rivedere quanto prima.