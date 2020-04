Super Smash Bros. Ultimate - Community Clash V2 torna domenica per un posto in finale

Il torneo Super Smash Bros. Ultimate - Community Clash V2 torna domenica 26 aprile 2020 per scegliere colui o colei che conquisterà un posto per la finalissima che si terrà a Milano...quando potranno esserci nuovamente questo genere di attività!

Le fasi di qualifica del Community Clash V2, il torneo 1 vs 1 di Super Smash Bros. Ultimate aperto a tutte le community d'Italia, proseguono senza interruzioni. Il torneo, dopo il successo della prima edizione, torna nel 2020 in una veste nuova, ancora più ricca dello scorso anno. Domenica 26 aprile sarà la volta della seconda tappa di qualifica online, che permetterà al giocatore o alla giocatrice migliore della giornata di aggiudicarsi un posto alla finalissima di Milano, in cui i migliori 8 membri delle community italiane si sfideranno per il titolo nazionale.

Sarà, ovviamente, possibile seguire tutte le sfide online a partire dalle h14.30 di domenica 26 aprile 2020 sul canale Twitch di Smash Bros. Italia.

Il Community Clash V2 è una vera e propria versione 2.0 della competizione tra community nata lo scorso anno e ha l'obiettivo di girare l'Italia alla ricerca del miglior giocatore del picchiaduro ideato da Masahiro Sakurai. L'edizione 2020 vede l'introduzione di più tappe di qualificazione, sei fisiche e due online, nonché il supporto ufficiale di Nintendo. Il primo appuntamento dal vivo che ha dato il via alle danze è stato a febbraio al GamePeople di Quartu Sant'Elena, ma si proseguirà non appena sarà possibile fare nuovamente attività di questo tipo nei prossimi mesi al Clan Gaming Center di Catania, al RedStar Gaming di Roma, al Cinema Vittoria di Modena, al Dren esport Bar di Napoli e, per finire, al VGP Home di Milano.

Da ognuna di queste tappe verrà selezionato il player più forte, per un totale di sei, a cui si aggiungeranno i due qualificati delle fasi online. Stavolta saranno dunque 8 i membri delle community che si sfideranno a Milano per ottenere il titolo di miglior giocatore di Super Smash Bros. Ultimate d'Italia.

Per tutte le informazioni sulla competizione e sulle iscrizioni, che apriranno a breve, occorre andare sul sito ufficiale.