Xbox Series X è in prenotazione da GameLife con data di lancio e prezzo provvisori

È possibile prenotare anche la nuova console di Microsoft Xbox Series X presso la catena di videogiochi GameLife: il prezzo e la data non sono ufficiali, ma la cosa che potrebbe interessare gli appassionati è che chi prenota ha la priorità in caso di scorte limitate.

Il sistema è lo stesso messo in atto con i pre-order di PS5: la catena GameLife ha aperto una pagina nella quale è possibile prenotare Xbox Series X. Il prezzo segnato è di 500 euro e la data di lancio è ferma al 31 dicembre 2020.

La catena informa che entrambe queste informazioni potrebbero essere soggette a cambiamento, nonostante, soprattutto il prezzo, possano sembrare in linea con quanto trapelato finora. La cosa interessante per gli appassionati è che chi prenota la console avrà la priorità in caso di scorte limitate.

"In caso di quantità limitate di prodotto al lancio, verrà data priorità a coloro che l'avranno prenotata per primi," recita la pagina di prenotazione. Una interessante possibilità, soprattutto se il prezzo può sembrare competitivo e considerando che si vocifera di scorte limitate al lancio delle console.

Cosa farete? Prenoterete? Il prezzo vi sembra quello giusto?