Coronavirus, Phil Spencer non vuole sfruttare la pandemia a vantaggio di Xbox

Il capo di Xbox Phil Spencer ha detto in una recente intervista che non vuole sfruttare la pandemia da Coronavirus a vantaggio della sua azienda. Per questo motivo Microsoft, in questo periodo così delicato, non ha applicato delle tattiche commerciali diverse dal solito, ma si è solo premurata di mantenere tutti i servizi attivi e le reti sicure.

In un'intervista a Business Insider, il capo di Xbox Phil Spencer ha detto che Microsoft ha visto, ovviamente, un aumento dell'uso dei suoi servizi. Una situazione che avrebbe potuto portare il colosso di Redmond a provare ad approfittare della situazione, attraverso politiche commerciali pensate per sfruttare le persone a casa e il tanto tempo libero a loro disposizione.

Una "tentazione" che Spencer ha voluto evitare, lasciando che la divisione Xbox lavorasse esattamente come prima: "Volevamo stare attenti e non sfruttare la situazione. Non stiamo mettendo in atto tattiche commerciali differenti da solito. Stiamo solo cercando di mantenere tutti i servizi attivi, di rendere i giochi divertenti e di mantenere le nostre reti sicure e protette."

Nonostante questo Microsoft ha visto un ingente numero di persone solitamente esterne all'industria entrare nel gaming: "Stiamo assistendo a un grande flusso di nuove persone che entrano nel mondo videoludico," ha affermato, "il gioco, infatti, è sociale e aiuta a comunicare soprattutto adesso che dobbiamo stare distanti fisicamente."

Microsoft ha quindi accolto nella maniera più neutrale possibile queste persone, nella speranza di legarle a sé con giochi quali Minecraft o servizi come il Game Pass, o magari facendo semplicemente da tramite per giocare a Fortnite e assistere a show virtuali come quello di Trevis Scott.

Cosa ne pensate?