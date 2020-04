Google Play Store: app si aggiornano a oltranza a causa di un bug

Probabilmente nelle ultime ore anche voi avrete riscontrato questo curioso quanto fastidioso problema di Google Play Store, che attualmente sta vessando i possessori di smartphone e device Android. Le app hanno cominciato ad aggiornarsi costantemente e senza motivo.

Cosa sta succedendo, quindi? Si tratta di un bug mai visto prima, a causa del quale le app in vostro possesso continueranno ad aggiornarsi. Potrete notare queste strane operazioni dal menù Le mie app e i miei giochi del Google Play Store. Anche se le applicazioni sono già aggiornate all'ultima versione, basterà effettuare una ricerca di nuovi update per vederle aggiornare di nuove, ad oltranza, senza fine. Finché non terminerete tutti i processi, costringendole a restarsene buone.

Si tratta di un bug, sul quale attualmente Google non ha fornito chiarimenti di sorta: verrà sicuramente corretto lato server nelle prossime ore. Ma intanto provoca problemi, perché effettivamente le app scaricano dati e dunque consumano il traffico degli utenti; inoltre drenano anche la batteria del dispositivo, come potrete immaginare.

Comunque si tratta sicuramente di un problema minore legato al Google Play Store: basti ricordare alle tantissime app con malware scoperte (e rimosse, per fortuna) nell'ultimo periodo.