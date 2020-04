Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise: data di uscita ufficiale

Rising Star Games ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise per Nintendo Switch: il 10 luglio 2020. Per festeggiare è stato pubblicato anche un nuovo trailer di gioco, che trovate in testa alla notizia.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise è un'esclusiva temporale per Nintendo Switch. Dovrebbe arrivare anche su altre piattaforme, ma non è stato annunciato nulla in merito. Si tratta del seguito / prequel dell'avventura cult Deadly Premonition, probabilmente uno dei giochi più sottovalutati di sempre in fase di uscita, rivalutato per il suo splendido lato narrativo.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise mette nei panni degli agenti Davis e Jones che devono seguire un nuovo caso legato a degli omicidi seriali commessi nella cittadina di Le Carré. Per anticipare il gioco, Rising Star Games ha messo in sconto Deadly Premonition Origins sul Nintendo eShop, acquistabile al 50% del prezzo standard. L'offerta durerà fino al 7 maggio 2020.