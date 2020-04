Fortnite, il pro player Muselk spiega perché ha bisogno di un sistema di ranking efficace

I pro player di Fortnite Capitolo 2 si pronunciano costantemente su determinati aspetti del Battle Royale di Epic Games che andrebbero modificati, completamente rivisiti o migliorati. Nelle ultime ore anche Muselk ha detto la sua, circa un sistema di ranking che attualmente non lo soddisfa affatto.

Elliott 'Muselk' Watkins è uno dei pro player e dei creatori di contenuti più noti di Fortnite Capitolo 2. D'accordo, non sarà ai livelli di notorietà di Ninja o di Tfue, ma comunque si è comportato bene negli ultimi tornei più importanti di Epic Games. Muselk si è detto insoddisfatto dal sistema di ranking attuale di Fortnite che, lo ricordiamo, si basa fondamentalmente sulla modalità di gioco Arena. Qui gli utenti vengono abbinati per fasce in base ai punti raccolti: ma di certo l'abbinamento nel matchmaking non tiene perfettamente conto delle abilità di ciascuno.

"Spero che nella prossima stagione vedremo finalmente un sistema competitivo SERIO su Fortnite" ha detto Muselk su Twitter, subito ottenendo notevoli riscontri da parte dei suoi follower, "sarebbe davvero una vittoria per tutti. Un posto dove i Pro possano DAVVERO grindare e sentirsi in grado di migliorare costantemente, così che le partite pubbliche diventino un luogo incentrato maggiormente sul divertimento" [le parole in maiuscolo sono le sue, ndr]. Il problema dei pro player di Fortnite che corrono ad umiliare i giocatori comuni nelle partite pubbliche è vecchio come il mondo, e non è stato davvero risolto con l'introduzione della Modalità Arena circa un anno fa.

Cosa ne pensate delle parole di Muselk? Fortnite Capitolo 2 ha davvero bisogno di rivedere drasticamente il suo sistema di ranking? La distinzione tra modalità di gioco normali ed Arena è veramente efficace? E gli abbinamenti su quest'ultima tengono conto delle abilità dei singoli?

Really hoping next season we see fortnite add a PROPER elo competitive system.

Feel like it'd be such a win win. A place for pros to REALLY grind and feel like they're improving, and would make pubs at least somewhat more 'fun' focussed. — Muselk (@muselk) April 27, 2020