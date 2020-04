Call of Duty: Warzone, Nvidia mostra come frame rate elevati aiutino a vincere

Nvidia spiega nel suo ultimo post sul blog GeForce come frame rate elevati possano aiutare a vincere a Call of Duty: Warzone, il frenetico battle royale di Activision Blizzard. Ma non solo. Alti FPS migliorano la qualità dell'immagine e consentono di aggiustare con maggiore precisione la mira.

Si tratta del prossimo passo della campagna "Vincere con i frame" intrapresa dal colosso delle schede video. Oggi pubblicheranno un articolo che mostra come frame elevati e frequenze di aggiornamento assicurino un vantaggio in Call of Duty: Warzone. Un argomento sulla cresta dell'onda, visto gli oltre 50 milioni di giocatori del battle royale di Activision Blizzard.

Gli scontri a fuoco in Call of Duty: Warzone possono terminare in un batter d'occhio, quindi assicurarsi di avere tutti i vantaggi possibili è di vitale importanza. Che siate un professionista o un nuovo arrivato nel genere battle royale, un gameplay ad alto FPS offre numerosi vantaggi. La ricerca di Nvidia mostra una forte correlazione tra FPS elevati e massimizzazione del proprio potenziale nei giochi di battle royale come Call of Duty: Warzone.

Giocando a 240 FPS/Hz si ottengono 4 volte le informazioni ottenibili giocando a 60 FPS/Hz, dando in questo modo molto più margine per poter eseguire quelle micro-correzioni che a volte fanno la differenza tra la vita e la morte.

Secondo Nvidia, oltretutto, degli alti FPS riducono quegli effetti di ghosting che potrebbero distrarre nelle fasi più concitate, oltre che danno la possibilità di avvistare i nemici in anticipo. Il produttore hardware, ovviamente, consiglia di acquistare le sue schede di fascia alta per ottenere dei risultati migliori e massimizzare il vostro talento negli FPS.

L'importante è usare metodi leciti per avere dei vantaggi sul campo e non usare trucchi. Il rischio è che il nuovo matchmaking vi faccia giocare solo con altri cheater.