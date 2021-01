The Medium: sul controller personalizzato Xbox Series X|S ci sono le icone PlayStation!

Un piccolo mistero sta circondando i controller Xbox Series X|S personalizzati che il team polacco di Bloober Team ha inviato a degli influencer per spingere The Medium, l'horror in arrivo esclusivamente su PC e, per l'appunto, Xbox Series X|S. Sulla parte superiore della confezione, infatti, sono stati stampati i classici simboli PlayStation, ovvero il triangolo, il cerchio, la croce e il quadrato, scatenando qualche dubbio, ma soprattutto dell'ilarità. Fino a prova contraria, infatti, il gioco arriverà solo sulle console di Microsoft e su PC e quei simboli di conseguenza potrebbero essere semplicemente un grosso errore da parte dell'azienda responsabile della personalizzazione.

A sollevare i dubbi è stato rayyy Imao, uno streamer da oltre 600mila follower su Twitter. All'interno del post nel quale mostrava il nuovissimo controller Xbox che gli era arrivato da Bloober Team, RAYD non poteva che sottolineare la presenza dei simboli PlayStation ben visibili sulla parte superiore della confezione. E farsi una risata.

Confezione che contiene un bel pad bianco personalizzato da AimController con un inquietante disegno sanguinolento a lato. Peccato, appunto, per l'errore grossolano, che però renderà sicuramente questo gamepad un pezzo da collezione.

The Medium sarà disponibile su PC e Xbox Series X/S a partire dal 28 gennaio. Presto arriverà anche la nostra recensione, siete stati avvisati!