GameStop Short Squeeze: Elon Musk parla della catena il titolo sale del 92% in Borsa

Negli Stati Uniti quello che sta succedendo intorno alle azioni di GameStop sta diventando un vero e proprio caso nazionale. Tutto il mondo finanziario, infatti, sta guardando con interesse lo Short Squeeze di GameStop, ovvero quel meccanismo finanziario che potrebbe presto costringere i fondi di investimento a comprare le azioni vendute allo scoperto ad un prezzo enormemente superiore rispetto a quello preventivato. Con la conseguenza di mandare a gambe all'aria questi speculatori e di far schizzare il titolo a Wall Street, per la gioia di chi ha mantenuto saldamente in mano le azioni di GameStop. Avevamo già parlato nei giorni scorsi della vicenda, sottolineando come di fondo potesse esserci un braccio di ferro tra un canale Reddit e alcuni fondi di investimento. Uno scontro apparentemente impari tra dei ricchissimi squali della finanza e un gruppo di giovani compratori indipendenti mal organizzati. Che però ieri, a sorpresa, hanno trovato un potente alleato: Elon Musk. All'uomo più ricco del pianeta, infatti, è bastato postare "GameStonk!!" su Twitter con il link a WallStreetBets per invogliare i suoi follower ad investire sulla catena. Il risultato? Il 92% di crescita del valore della azioni in 24 ore, con un costo per azione che ha toccato i 240 dollari nell'after market.

Come è possibile tutto ciò? Su WSB riassumono in questo modo parafrasando le parole del Dr. Parik Patel: "se l'uomo più ricco del pianeta pensa che sia furbo investire tutti i propri soldi su di una compagnia, forse dovresti pensarci anche tu".

Un risultato incredibile che avrà, se tutto continuerà in questo modo, due risultati tangibili: forti perdite da parte di grossi fondi di investimento e l'arricchimento di tantissimi giovani che usano app di trading gratuite come Robinhood o eToro per guadagnare qualche euro. Oltre che di altri grandi fondi di investimento che si muovono nell'aria e vogliono semplicemente avvantaggiarsi delle perdite dei concorrenti.

La partita riprenderà oggi a partire dalle 15:30, ma il vero match si giocherà venerdì, quando scadranno le opzioni settimanali e mensili degli istituti di trading. Sarà Short Squeeze?