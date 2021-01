The Elder Scrolls V: Skyrim su PS5 e Xbox Series X a 60 fps via mod: dove gira meglio?

The Elder Scrolls V: Skyrim può girare a 60 fps su PS5 e Xbox Series X grazie a una mod, come già riportato; ma quale console garantisce le performance migliori? Ce lo rivela Digital Foundry.

Partiamo dalle basi: ecco come installare la mod per The Elder Scrolls V: Skyrim a 60 fps su PS5, ed ecco invece alcune informazioni sulla mod per Xbox Series X.

Come saprete, il classico Bethesda funziona sulle console next-gen in retrocompatibilità, ma di norma non può girare a più di 30 fps per via di un lock inserito nel codice. Ebbene, la mod elimina questo ostacolo e raddoppia la fluidità.

L'analisi effettuata da Digital Foundry mette a confronto Skyrim moddato sulle varie piattaforme, incluse PS4 e PS4 Pro, che tuttavia non riescono a raggiungere quel tipo di performance.

Dove gira meglio? In realtà il frame rate su PlayStation 5 e Xbox Series X è quasi identico, sebbene la console Microsoft sembri avere qualche incertezza extra quando entrano in gioco effetti di trasparenza, cosa che invece non si verifica sulla macchina Sony.

Qui di seguito trovate l'analisi tecnica completa e dettagliata, come da tradizione per Digital Foundry.