Rainbow Six Siege, tutti i dettagli del Six Invitational 2021

Scopriamo tutti i dettagli del Six Invitational 2021 di Rainbow Six che prenderà il via fra qualche giorno.

Anche quest'anno la scena competitiva di Rainbow Six Siege si appresta a dare il via alla sua competizione principe ovvero il Six Invitational. Le migliori 20 squadre mondiali si affronteranno sul palco più importante della stagione per decretare quale sia effettivamente la migliore di tutte. Si torna a giocare in LAN, ovviamente in piena sicurezza secondo le regole e le precauzioni imposte dalla situazione pandemica mondiale. La salute prima di tutto e dunque niente pubblico e controlli rigidi. A Parigi dal 9 al 21 febbraio andranno in scena prima la fase a gironi e successivamente i playoff di quello che è a tutti gli effetti l'evento dell'anno per la scena competitiva del titolo Ubisoft. Per questo motivo addentriamoci in tutti i dettagli del Six Invitational 2021 di Rainbow Six Siege.

La competizione Le venti squadre provenienti dalle aree: Asia-Pacifico, Nord America, America Latina ed Europa che prenderanno parte al Six Invitational 2021 saranno divise in due gironi da dieci squadre. La fase a gironi inizierà il 9 febbraio e si concluderà il 14 gennaio. Qui si eleggeranno le 8 migliori squadre che passeranno ai playoff, i quali condurranno il torneo all'elezione della miglior squadra al mondo il 21 febbraio durante la finalissima. Oltre alla competizione, presenti i consueti panel dedicati al futuro del gioco, con focus sull'anno 6 e il classico showmatch con due squadre composte dai migliori content creators di Rainbow Six. Il numero di incontri che si disputerà nella fase a gironi tocca quota 90 e per rendere il tutto più equilibrato i quattro top team al mondo (BDS, Cloud 9, Giants Gaming e TSM) sono stati suddivisi in due squadre per ogni girone (A e B), mentre le restanti 16 squadre sono state posizionate tramite sorteggio. Allo stato attuale, i gruppi sono così composti: BDS, Cloud 9, Team Liquid, Darkzero Esports, Team One Esports, Team Empire, Faze Clan, G2 Esports, Cyclops Athlete Gaming e Furia nel girone A. TSM, Giants Gaming, Ninjas in Pyjamas, Spacestation Gaming, Wildcard Gaming, Virtus.Pro, Oxygen Esports, MIBR, Altiora e MKERS (team italiano) nel gruppo B. Ogni squadra giochera nove match in singolo shot. Non ci sarà dunque possibilità di errore. Una volta completata la fase a girono le 16 migliori squadre accederanno ai Playoff dove giocheranno incontri al meglio delle tre partite. Le prime quattro classificate in ogni girone si scontreranno tra di loro nel cosiddetto Upper Bracket e le restanti quattro di ogni girone si affronteranno nel cosiddetto Lower Bracket. Si andrà avanti così fino a che le due migliori squadre si affronteranno nella Grand Final, la quale sarà un match al meglio delle cinque partite. La mappa di vantaggio sarà consegnata a chi arriverà in finale dall'upper bracket e l'overtime in finale non avrà limiti di tempo. Il prize pool totale per il Six Invitational 2021 tocca quota 3mln di dollari, con il primo classificato che otterrà il 33,3% del totale.