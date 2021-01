Spire Blast, la recensione: un puzzle di qualità su Apple Arcade

Alle prese con una lunga campagna in single player e livelli che si fanno man mano più complessi, avremo infatti a che fare con delle torri sempre più alte, che dovremo cercare di far cadere sparandovi contro dei proiettili dello stesso colore dei mattoni che vogliamo eliminare, provando così a minare la stabilità della struttura fino al suo collasso. Ci si diverte? Scopritelo nella nostra recensione di Spire Blast .

Avete presente il classico Jenga , quel gioco da tavolo coi mattoncini di legno in cui l'obiettivo è costruire una torre per poi estrarre a turno i già citati mattoncini cercando di non farla crollare? Bene, perché il nuovo titolo di Orbital Knight , disponibile su Apple Arcade , ci chiede di fare esattamente il contrario.

Gameplay

Attraverso una visualizzazione rigorosamente verticale, il gameplay di Spire Blast si rivela fin da subito molto semplice ma tutt'altro che banale. Come detto, ci viene presentata una torre colorata in ogni stage e il nostro compito è quello di farla crollare sparando dei proiettili di differenti tonalità e cercando di colpire i mattoni dello stesso colore perché vengano eliminati.

È chiaro che far scomparire degli elementi portanti si tradurrà in un crollo delle pareti, come ci ha insegnato fin troppo bene il blockbuster Angry Birds, con cui il titolo di Orbital Knight condivide l'attenzione per una resa fisica dei pesi ma non dei materiali. La variabile in questo caso è dunque rappresentata da blocchi speciali e situazioni inedite (vedi il drago da cibare con un certo numero di mattoni) con cui dovremo confrontarci man mano che andremo avanti.

I controlli touch sono estremamente immediati (anche se in alcuni momenti perdono reattività) e richiedono l'uso di un unico dito, con degli swipe orizzontali per ruotare la torre e un semplice tocco per sparare contro uno specifico mattoncino. È anche possibile scambiare il proiettile con quello immediatamente successivo, laddove tale tonalità ci torni utile, e utilizzare tre differenti tipi di manovre speciali.

Queste ultime consentono di risolvere situazioni altrimenti piuttosto complicate, visto che a un certo punto cominciano a comparire degli obiettivi precisi da rispettare per il completamento di ogni missione, al di là del fatto di disporre di una quantità limitata di colpi. Per acquistarle si può usare l'oro raccolto con ogni vittoria, visto che naturalmente non sono presenti microtransazioni.