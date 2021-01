Capcom: vendite PS4 meglio di Nintendo Switch e Xbox nell'anno fiscale 2020

Capcom ha totalizzato vendite su PS4 superiori a Nintendo Switch e Xbox nel corso dell'anno fiscale 2020, con una netta superiorità del formato digitale rispetto al fisico.

In attesa della prossima demo di Resident Evil Village, che avrà molto più gameplay di quella che abbiamo provato su PS5 in questi giorni, la casa di Osaka ha tirato le somme del periodo che si è concluso a marzo 2020.

I dati parlano di 3,3 milioni di copie in formato retail vendute su PS4, 1,15 milioni di copie vendute su Nintendo Switch e 300.000 copie venute su Xbox One. In questo caso non vengono conteggiate le vendite digitali.

In assoluto, nell'anno fiscale che si è concluso il 31 marzo 2020 Capcom ha distribuito 4,95 milioni di copie dei propri giochi, totalizzando vendite per 12,9 miliardi di yen, mentre i download in formato digitale sono stati 20,55 milioni per 42,6 miliardi di yen di incassi.

Sarà ovviamente interessante vedere quali saranno i risultati dell'anno fiscale 2021, che si concluderà a marzo: le previsioni dell'azienda giapponese vedono un aumento sia del formato retail che di quello digitale.