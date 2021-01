Multiplayer Risponde: alle 16 mostreremo le nuove emote e risponderemo alle domande

La puntata del Multiplayer Risponde di oggi è molto speciale: lo diciamo sempre, ma oggi c'è un motivo particolare. Sono finalmente arrivate le nuove emote di Twitch di Multiplayer.it e a partire dalle 16 ve le mostreremo in diretta. Ovviamente Vincenzo Lettera sarà davanti alla telecamera per rispondere a tutte le vostre domande, quindi non siate timidi: toglietevi tutti i dubbi!

In realtà cominceremo a svelare le nuove emote prima, in questa mini-maratona che abbiamo preparato per voi. Qui potrete trovare il programma di oggi. Durante il Risponde, però, Vincenzo Lettera, che è il nostro Gran Visir dei video, spiegherà nel dettaglio tutta l'operazione.

Lo scopo della trasmissione, comunque, è sempre lo stesso, ovvero rispondere alle vostre domande. potreste chiedergli se ha investito qualche milione nelle azioni di GameStop come Elon Musk o se si sta preparando all'uscita di The Medium, l'atteso horror per Xbox e PC.

Sicuramente lo farete felice chiedendogli di parlare del nuovo KOTOR, che sembra essere in lavorazione, ma non presso Bioware o EA.

Come sempre, tuttavia, potremo andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti.

