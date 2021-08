LG Gram 16 2021: la recensione del notebook ultraleggero con CPU Tiger Lake e GPU Intel Iris Xe Max

Ci siamo trovati a valutare in particolare questo fattore nella recensione dell'LG Gram 16 , arrivato in redazione nel modello 16Z90P; i compromessi non mancano in un notebook che si fa notare per la pulizia dell'immagine, la bassa rumorosità, un peso piuma e un'ottima qualità costruttiva.

L'arrivo dei processori Intel Tiger Lake con grafica integrata Intel Iris Xe Max ha dato vita a notebook sottili e ultraleggeri che, pur pensati principalmente per l'ambito professionale, possono dare soddisfazione anche con i videogiochi. Montano infatti una GPU limitata ma basata sulla stessa tecnologia delle future schede video Intel con prestazioni decisamente superiori rispetto alle precedenti soluzioni utilizzate per questa tipologia di notebook.

Non mancano nemmeno gli altoparlanti integrati da 2 Watt ciascuno, con supporto DTS:X Ultra, e la webcam che funziona abbastanza bene anche se è limitata al 720p. Sul versante della sicurezza, troviamo il lettore di impronta digitale sul tasto di accensione, HDD Security, TPM e Kensington Lock oltre a una suite software chiaramente pensata in ottica professionale con opzioni semplificate per alimentazione, silenziosità, temperatura di colore e mirroring su schermo di uno smartphone LG grazie al software Virtoo.

Il portatile LG offre infatti 4 porte USB di cui 2 versione 3.2 Type-A, posizionate sulla destra assieme al Kensington Lock e al lettore Micro-SD, e 2 con collegamento Type-C Thunderbolt 4, entrambe posizionate sulla sinistra, utilizzabili per alimentare il laptop con capacità energetica fino a 100 Watt. Sono inoltre affiancate da un'uscita HDMI 2.0b, con supporto alla risoluzione 8K a 30 Hz, e dall'uscita audio da 3.5 mm per gli auricolari. A mancare è una porta dedicata ethernet, comunque secondaria vista la presenza di Wi-Fi 6 AX201 di ultima generazione e connessione Bluetooth 5.1 e tenendo conto del target a cui è rivolta questa macchina.

Il prezzo di listino è alto, 1799€, ma è già possibile trovarlo a 1499€ su Amazon con una dotazione hardware notevole per un laptop da 16 pollici che presenta uno schermo IPS con risoluzione 1440p, formato 16:10 e copertura dello spazio di colore DCI-P3 del 99%. Lo spazio di archiviazione di questo modello è limitato a soli 512 GB , ma parliamo di un SSD Samsung che promette velocità da top di gamma per la tipologia PCIe 3.0. Inoltre non manca la possibilità di espandere lo storage grazie allo slot Micro-SD e alle numerose porte USB.

Il cuore del notebook LG Gram 16 è l' Intel Core i7-1165G7 , un processore della serie Tiger Lake che si accontenta di 4 core e 8 thread, ma incorpora una GPU integrata Intel Iris Xe Max da 96 compute unit con cui garantisce prestazioni grafiche decisamente superiori rispetto ai precedenti laptop Intel di questo tipologia. La CPU da 10 nanometri si spinge fino a 4.7 GHz in boost, con tutti i vantaggi del caso in termini di prestazioni single core, ed è affiancato da 16 GB di RAM che viaggia a 4266 MHz di clock.

Il design

Il nuovo LG Gram 16 è decisamente sobrio, quasi anonimo per certi versi, ma le poche linee inclinate, combinate con lo spessore contenuto di 1,68 cm, sono sufficienti per slanciare il laptop. È merito anche della lega in magnesio di colore nero ossidiana che contraddistingue l'intero chassis e aggiunge una buona resistenza agli urti alle caratteristiche di un dispositivo pensato per essere usato in mobilità. Non a caso questo portatile gode di resistenza a vibrazioni, scossoni, temperature, sabbia, acqua e salsedine in misura tale da potersi fregiare della certificazione militare MIL-STD-810G.

Tra l'altro la tinta di colore fa risaltare la scritta "gram" con effetto metallico piazzata sul retro del coperchio, e la retroilluminazione della tastiera a membrana, completa di tastierino numeri. La luce è bianca e soffusa, in modo da non compromettere in alcun modo lo stile di un dispositivo che gioca su un'estetica minimalista.

Il peso di questo LG Gram 16 è di appena 1190 grammi, nonostante all'interno dello chassis ci sia una capiente batteria da 80 WHr che da sola pesa 282 grammi. Davvero niente male per un dispositivo che risulta facile da agguantare e sollevare con una sola mano. Anche il peso dell'alimentatore è contenuto e contribuisce a una portabilità complessiva invidiabile per un dispositivo che gode anche di coperchio flessibile per resistere agli urti e di spessi tacchetti in gomma che garantiscono un buon flusso d'aria dalla grata di dissipazione inferiore.

Il touchpad è solido e di grandi dimensioni e risulta comodo per lavorare in spazi ristretti come a bordo di aerei o treni, mentre l'unico vero difetto nel design di questa macchina è legato allo schermo che riflette quasi come uno specchio. Per evitare problemi in molti casi basta inclinarlo, ma si tratta di un neo evidente in un quadro altrimenti ottimo tra qualità costruttiva, feedback tattile dei materiali, cornici tutto sommato sottili e peso ridotto all'osso.