Tribes of Midgard: update 1.03 disponibile su PC, PS4 e PS5, ecco le novità

Tribes of Midgard si è aggiornato all'update 1.03 su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. La patch odierna introduce una serie di novità e correzioni sia per il gameplay, che per la quality of life; inoltre risolve vari bug. Vediamo in modo ordinato tutti i dettagli.

Prima di tutto ecco i cambiamenti al gameplay di Tribes of Midgard:



Modalità Saga - Solo: Leggera diminuzione degli HP e dell'armatura degli Helthing.

Modalità Saga - Multiplayer - Piccoli gruppi (2-3 giocatori): Leggera diminuzione degli HP, dell'armatura e dei valori dei danni delle creature

Modalità Saga - Multigiocatore - Gruppi di tutte le dimensioni: Leggera diminuzione degli HP e dell'armatura degli Helthing. - Leggera diminuzione degli HP, dell'armatura e dei danni dei Jötunn. - Leggera diminuzione della frequenza di spawning degli Helthings durante la notte.

Sblocco della modalità di sopravvivenza: La modalità di sopravvivenza ora si sblocca per i giocatori con livello di account 2, anziché 3

Modalità di sopravvivenza - Premi XP: Risolto un problema che permetteva ai giocatori di guadagnare grandi quantità di XP dopo aver lasciato immediatamente le partite di Sopravvivenza in base allo stato del mondo

Durata - Spade, asce e martelli: Durata moderatamente aumentata per le armi comuni, non comuni e rare - Durabilità leggermente aumentata per le armi epiche (Norsfell: come risultato di questo cambiamento, i giocatori che hanno un salvataggio attivo al momento della patch potrebbero vedere la loro durata delle armi non al massimo. Questo è dovuto ai nuovi valori che sono stati incorporati e verranno mostrati correttamente quando si inizia un nuovo mondo.)

Durata - Archi: Durata moderatamente aumentata per tutte le rarità (Norsfell: come risultato di questo cambiamento, i giocatori che hanno un salvataggio attivo al momento della patch potrebbero vedere la durata delle loro armi non al massimo. Questo è dovuto ai nuovi valori che sono stati incorporati e verranno visualizzati correttamente quando si inizia un nuovo mondo.)

Riparazione dell'equipaggiamento: Leggermente ridotta la quantità di anime richieste per riparare l'equipaggiamento rotto.

Bottino di Helthing: Aumentata moderatamente la possibilità che un Helthing lasci cadere delle anime quando viene sconfitto durante la notte.

Raccolta delle piante: Leggero aumento della quantità media di ingredienti ricevuti quando si raccolgono piante, come l'olio di funghi, per aiutare la creazione di pozioni.

Statue curative (Eir Effigy): Aumentata la guarigione per tick a 150 HP, da 100 HP per un totale di 1500 HP guariti nel tempo

Angrboða: Aumentato l'intervallo della sua abilità "Dark Pools" per infliggere danni ogni 1,25 secondi, da 1 secondo

Classi - Ranger: Aumentato il danno base dell'abilità Passo di Ullr a 300, da 200

Classi - Guardiano: Aumentato il danno base dell'abilità Leggi dell'attrazione a 400, da 300

Tribes of Midgard

Ci sono poi una serie di modifiche dedicate al miglioramento della "quality of life" di Tribes of Midgard:



Per i nuovi giocatori PC, l'impostazione predefinita del limite di frame rate è stata impostata a 60, da Illimitato.

Per i nuovi giocatori PC, le impostazioni predefinite di Qualità, Ombre, Anti-Aliasing, Texture ed Effetti sono state impostate su Alta, da Epica.

Il timer di aggiornamento del negozio per la sezione Essentials ora si aggiorna ogni 24 ore, invece di 48 ore.

Tribes of Midgard

Infine, ecco le correzioni ai bug di Tribes of Midgard:



Risolto un problema per cui alcuni giocatori non erano in grado di reclamare le loro Ricompense sfida dopo aver soddisfatto i criteri. (Norsfell: i giocatori potrebbero aver bisogno di completare nuovamente i criteri delle Sfide per attivare le ricompense che non si sono sbloccate la prima volta. Per le sfide relative al livello di stagione, i giocatori devono solo guadagnare XP durante una partita perché le ricompense mancanti tornino ad essere rivendicabili.)

Risolto un problema che interessava la capacità degli utenti PlayStation di accedere ai menu di SHiFT

Risolto un problema per cui i gruppi con un numero di giocatori superiore a 10 potevano unirsi alle sessioni di matchmaking degli altri

Corretti alcuni casi in cui i giocatori rimanevano bloccati in un'animazione di Colpo caricato quando usavano l'Arco.

Risolto un problema con l'impilamento delle rune Warden dopo il ritorno a una partita salvata.

Risolto un problema per cui i record dei giocatori non venivano aggiornati nella schermata dei risultati finali.

Risolto un problema che permetteva ai giocatori di fare matchmake nelle sessioni oltre il giorno 3.

Vi segnaliamo anche che Tribes of Midgard ha superato 250.000 giocatori in una sola settimana, è un successo.