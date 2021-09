Overwatch 2: un match PvP e i rework di Bastion e Sombra verranno presentati la prossima settimana

Blizzard ha annunciato che mostrerà un match dimostrativo di Overwatch 2 e presenterà i rework di Bastion e Sombra durante le Grand Finals della Overwatch League, che si svolgeranno la prossima settimana, per la precisione sabato 25 settembre.

La conferma è arrivata da un post dell'account Twitter ufficiale della casa di Irvine, dove apprendiamo che durante l'evento verrà presentato il nuovo look di Bastion nonché il rework del suo kit, assieme a quello di Sombra. Entrambi gli eroi hanno avuto vita difficile nel competitivo Overwatch, per motivi differenti.

L'Hacker messicana è un personaggio davvero formidabile in mani capaci, ma richiede talmente tanta abilità e strategia nell'utilizzarla che solo una piccola percentuale di giocatori riesce a ottenere buoni risultati. Bastion dal canto suo è un incubo nei ranghi più bassi delle classificate, dove team disorganizzati fanno fatica ad abbatterlo, ma al contrario è quasi del tutto ininfluente tra i top player, anche per via della sua scarsa mobilità. Sarà interessante vedere come gli sviluppatori di Blizzard hanno deciso di reworkare le loro abilità.

Come detto in apertura durante le Grand Finals della Overwatch League verrà presentato anche un match dimostrativo del PvP di Overwatch 2, giocato da alcuni dei migliori pro player del panorama. Sarà interessante vedere le novità introdotte alla formula competitiva del gioco, in attesa di poter provare con mano il gioco, che dovrebbe uscire entro il prossimo aprile, visto che verrà impiegato nella stagione 2022 della Overwatch League.