FIFA 22: Messi e Mbappé guidano le valutazioni dei migliori calciatori della Ligue 1

FIFA 22 continua a svelare le varie valutazioni dei calciatori all'interno delle leghe previste e in questo caso prendiamo in considerazione la Ligue 1 francese , con la top 20 dei maggiori giocatori che è praticamente un dominio del PSG, partendo ovviamente da Messi e Mbappé .

Come sempre, i rating di FIFA sono decisi dal "Comitato per le valutazioni", che sarebbe una rete di osservatori accomunati dalla passione per il calcio. Con questi vengono rilevati diversi aspetti e caratteristiche dei giocatori, dalla velocità dello scatto alla finalizzazione, dalla precisione nei passaggi alla resistenza, per oltre 30 attributi che definiscono il livello di abilità di un giocatore.