Nintendo Switch Online e giochi Nintendo 64 e GB: conferma in un nuovo controller?

Nintendo Switch Online potrebbe ricevere i giochi Nintendo 64 o Game Boy come bonus gratuito aggiuntivo per gli abbonati al servizio online della console e questa teoria potrebbe trovare una ulteriore conferma nella recente registrazione di un dispositivo che sembra essere un nuovo controller per Nintendo Switch, forse collegato proprio a questa iniziativa.

L'insider Samus Hunter, piuttosto attivo su Twitter e con un buon trascorso di segnalazioni su novità in arrivo per Nintendo Switch, ha fatto presente come Nintendo abbia recentemente registrato un nuovo dispositivo all'FCC americana, che sembra essere un nuovo controller.



Il collegamento tra questo evento, che sembra verosimile, e la conferma dei giochi Nintendo 64 o Game Boy, a dire il vero, è piuttosto labile, ma è vero che iniziative del genere sono avvenute in passato riguardanti i giochi NES e SNES, con i rispettivi controller in stile NES e SNES distribuiti da Nintendo, dunque la cosa potrebbe proseguire con un controller in stile Nintendo 64.

La registrazione di Nintendo riguarda un dispositivo identificato con il codice BKEHAC043, riferito a un "game controller", con trasmettitore Bluetooth appartenente al range 2.402-2.48 GHz, dunque tutto in linea con un controller con connessione Bluetooth per Nintendo Switch.

Il codice potrebbe forse riferirsi proprio a un controller dedicato ai giochi del catalogo vintage di Nintendo Switch Online: la parte del codice "HAC043" si pone infatti in diretta prosecuzione rispetto al controller SNES per Nintendo Switch, che era identificato come HAC042, mentre i Joy-Con standard normalmente seguono una denominazione diversa come HAC015, con la differenza del Ring-Con di Ring Fit Adventure che ha codice HAC022.

Questo potrebbe essere visto come una conferma del possibile arrivo dei giochi N64 all'interno di Nintendo Switch Online, oppure dei giochi Game Boy e Game Boy Color, anche se in quest'ultimo caso un controller a tema è sicuramente meno probabile.